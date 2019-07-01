01.07.2019 15:09
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0262900,50
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1186420,48
Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu0,0611330,43
Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0159990,42
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,6763580,37
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6284520,36
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2821080,32
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4886950,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3826910,24
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4237310,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0483391,41
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF34,7992281,34
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,2367621,30
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0957991,25
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0494541,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon84,8232380,72
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0382080,71
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,2102050,58
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3483470,58
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2500320,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3099120,91
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0359050,54
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1330750,50
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0775750,45
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0182710,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF18,7151720,73
QNB Finans Portföy Altın BYF23,5719390,59
İş Portföy Altın Fonu0,0293070,53
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0377640,52
Fiba Portföy Altın Fonu0,0223450,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6077250,19
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0515120,19
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0198090,19
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,5871100,18
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0547070,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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