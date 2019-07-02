Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,463147
|0,67
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,021517
|0,57
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,644312
|0,50
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,190145
|0,47
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|6,531810
|0,46
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015329
|0,47
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,635061
|0,41
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,492859
|0,28
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,200774
|0,25
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,283519
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051411
|6,36
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101861
|6,33
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109882
|4,22
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,051593
|4,06
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|36,195754
|4,01
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,170348
|2,30
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,356155
|2,24
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,280969
|2,20
|HSBC Portföy Değ. Fon
|86,554958
|2,04
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,584379
|1,85
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,026685
|2,57
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,475862
|1,91
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,334172
|1,85
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,898854
|1,68
|Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)
|0,039169
|1,61
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,350077
|0,08
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,532556
|0,07
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|87,060930
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051545
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,608749
|0,06