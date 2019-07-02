02.07.2019 14:13
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4631470,67
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0215170,57
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,6443120,50
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,1901450,47
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu6,5318100,46
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0153290,47
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6350610,41
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4928590,28
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2007740,25
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,2835190,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0514116,36
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1018616,33
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1098824,22
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0515934,06
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF36,1957544,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,1703482,30
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon0,3561552,24
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,2809692,20
HSBC Portföy Değ. Fon86,5549582,04
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,5843791,85
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu0,0266852,57
Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)18,4758621,91
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3341721,85
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,8988541,68
Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF)0,0391691,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,3500770,08
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5325560,07
ING Portföy Para Piyasası Fonu87,0609300,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0515450,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6087490,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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