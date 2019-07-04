Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045882
|0,54
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,465086
|0,52
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,647003
|0,45
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,190896
|0,42
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|147,057122
|0,28
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024394
|0,72
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,423282
|0,18
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,245405
|0,14
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,554271
|0,14
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,659645
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,190170
|0,36
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,062767
|0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. Bir. Değ. Fon
|0,035699
|0,32
|Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon
|0,022568
|0,16
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,202189
|0,09
|Meksa Portföy İki. Değ. Fon
|0,056561
|0,07
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,049720
|0,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035362
|1,54
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,113933
|1,30
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,064196
|1,29
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,016149
|0,14
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017570
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,085729
|1,70
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037186
|1,57
|ING Portföy Altın Fonu
|0,028640
|1,55
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,021998
|1,54
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|231,925910
|1,53
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,054808
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051609
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,588201
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,610710
|0,06
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019841
|0,06