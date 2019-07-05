05.07.2019 14:43
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,651894 0,76
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,468213 0,67
İş Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,046143 0,57
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,191866 0,51
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 102,039153 0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,201486 0,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Port. BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051461 0,77
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101780 0,60
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,354925 0,56
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,051844 0,51
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,562155 0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,281616 0,50
Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,357109 0,44
HSBC Portföy Değ. Fon 86,742141 0,39
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,016342 0,32
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon 0,024064 0,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,026527 0,25
Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu 0,014696 0,15
Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu 0,012526 0,11
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,015956 0,07
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,379402 0,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,025569 0,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,588557 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,019857 0,06
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,054841 0,06
ING Portföy Para Piyasası Fonu 87,219927 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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