Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|542,930451
|0,56
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,364335
|0,38
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,094255
|0,27
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,416612
|0,23
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,158208
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014773
|1,54
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021343
|0,31
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,637795
|0,17
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,680814
|0,14
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,422998
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105454
|3,61
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053313
|3,60
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019594
|1,11
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,079255
|1,10
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,021273
|0,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|HSBC Portföy Değ. Fon
|87,191486
|0,52
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,028622
|0,48
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,019100
|0,47
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,101364
|0,46
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,948898
|0,44
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,257015
|0,26
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,034946
|0,25
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,103534
|0,24
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,053945
|0,24
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017610
|0,19
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,062113
|0,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028513
|0,26
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,058617
|0,25
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,072307
|0,25
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,032238
|0,25
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051736
|0,19
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,589625
|0,18
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,019888
|0,18
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,019893
|0,18
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,614591
|0,18