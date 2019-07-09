09.07.2019 14:48
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052129 2,22 İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052129 2,22
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,059769 2,05
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036769 2,02
Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,405441 1,74
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 551,623487 1,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,024622 3,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021919 2,70
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030399 2,09
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,387405 1,93
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056023 1,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041532 1,73
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077552 1,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063267 1,53
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036856 1,48
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073895 1,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,988270 1,61
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,032409 1,23
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,054027 1,14
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,070856 0,85
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,009971 0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022042 2,18
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,303410 2,06
Albaraka Portföy Katılım Fonu 0,992610 1,90
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,119906 1,86
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035491 1,56
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,233539 2,34
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 232,690650 2,31
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 18,225784 2,06
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022071 1,62
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,037320 1,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,372693 0,06
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,534799 0,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,589991 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,051768 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,615579 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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