Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,610171
|1,38
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036624
|0,55
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051852
|0,46
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,029733
|0,45
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,041298
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055883
|0,76
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,393689
|0,72
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030258
|0,49
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,023840
|0,48
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022224
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036725
|1,60
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|70,211584
|1,23
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,063992
|1,22
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074003
|0,77
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,027087
|0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,031524
|0,96
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,752272
|0,29
|Ak Portföy Birebir Bankacılık Değ. Özel Fon
|0,018029
|0,28
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,050120
|0,27
|Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon
|0,053212
|0,25
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021928
|0,44
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,291191
|0,38
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,987428
|0,37
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,108350
|0,36
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,371347
|0,27
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|18,430555
|1,33
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|23,389008
|1,25
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|234,414310
|0,73
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|87,804866
|0,25
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,592487
|0,24
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055205
|0,24
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,051988
|0,24
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,759552
|0,24