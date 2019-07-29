Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,675542
|1,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,481963
|0,99
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,197643
|0,88
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,042408
|0,64
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|150,662665
|0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,221877
|0,19
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,667582
|0,18
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,528178
|0,13
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,272125
|0,07
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,695327
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,054415
|2,07
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020317
|1,41
|İş Port. BİST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053144
|1,27
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,042961
|1,19
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105140
|1,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,366259
|0,75
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,965513
|0,74
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,463816
|0,72
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,257897
|0,72
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,216073
|0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,374767
|1,05
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,925582
|1,02
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,045774
|0,94
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,719398
|0,92
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031399
|0,65
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,522509
|0,18
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,597106
|0,17
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055631
|0,17
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|344,325444
|0,17
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020144
|0,17