Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,682935
|1,09
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,485910
|0,82
|ING Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|2,083464
|0,54
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,216062
|0,53
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,023194
|0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014611
|0,67
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,273822
|0,13
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,718202
|0,13
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,697515
|0,13
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,590433
|0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,043848
|2,06
|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,407072
|1,10
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,054954
|0,99
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020518
|0,99
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,318905
|0,94
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,776193
|0,62
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,223501
|0,61
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,466338
|0,54
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043119
|0,49
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,626791
|0,47
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027548
|0,97
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031556
|0,50
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,379384
|0,34
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,928645
|0,33
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|18,777275
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,580033
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020156
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,597453
|0,06
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,541327
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055662
|0,06