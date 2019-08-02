Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,058535
|1,06
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,051832
|0,88
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,977619
|0,85
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,348421
|0,83
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039161
|0,82
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,054588
|1,14
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,333148
|0,95
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029558
|0,84
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021282
|0,22
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,512165
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044373
|0,69
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,339901
|0,54
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|67,451420
|0,47
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039268
|0,41
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,342718
|0,33
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,233764
|0,59
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,967821
|0,48
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,070430
|0,41
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,102959
|0,41
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,038715
|0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027778
|1,66
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,280853
|1,10
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021647
|0,96
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,089943
|0,79
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|0,981878
|0,76
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020192
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055759
|0,06
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,598510
|0,06
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|88,741926
|0,05
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|110,625497
|0,05