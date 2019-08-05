Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,058734
|0,34
|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,182734
|0,24
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,019888
|0,24
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,022330
|0,23
|İş Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|9,712804
|0,21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,024904
|2,33
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013993
|0,98
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,438749
|0,28
|Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.
|1,272417
|0,28
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,716522
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,558903
|0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,029186
|0,62
|Oyak Portföy İki. Değ. Fon
|0,023154
|0,39
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,301968
|0,29
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,233692
|0,27
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,030014
|0,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,035342
|2,01
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,115736
|1,96
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,066673
|1,64
|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015153
|0,55
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,012858
|0,43
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|233,953366
|2,16
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,037186
|2,03
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,062761
|2,00
|İş Portföy Altın Fonu
|0,028844
|1,97
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,025812
|1,96
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,599550
|0,17
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020227
|0,17
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,055854
|0,17
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|110,805800
|0,16
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|19,395949
|0,16