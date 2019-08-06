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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Kısa Vad.

06.08.2019 14:54 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,121357 0,17
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,441539 0,11
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 341,311891 0,10
Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,021321 0,09
Yapı Kredi Port. Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,071270 0,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025243 1,36
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,439254 0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,857647 0,24
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120959 0,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon 1,238488 0,39
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,609723 0,21
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,768720 0,15
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon 0,053925 0,10
Actus Portföy 2019 Yatırım Dön. Değ. Fon 1,551067 0,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,035617 0,78
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,123991 0,74
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,073171 0,61
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018095 0,19
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,016704 0,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Bizim Portföy Altın Katılım BYF 236,327085 1,01
QNB Finans Portföy Altın BYF 23,460179 0,90
Fiba Portföy Altın Fonu 0,022130 0,78
TEB Portföy Altın Fonu 0,063232 0,75
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,026004 0,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,543231 0,06
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,599890 0,06
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 110,866217 0,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020238 0,05
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,055884 0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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