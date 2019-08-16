Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,059352
|1,95
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|537,122726
|1,57
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|5,958847
|1,05
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,039042
|1,04
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,076367
|0,85
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,054588
|2,09
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,020750
|1,78
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025705
|1,60
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029198
|0,92
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013580
|0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,023763
|2,54
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,067615
|1,78
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,058505
|1,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|64,785752
|1,42
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,032538
|1,37
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,964747
|1,27
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,765218
|0,30
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,028058
|0,28
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,121648
|0,24
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,038813
|0,21
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037250
|2,62
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,174313
|2,57
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,114059
|2,16
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,021601
|1,49
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,268917
|1,24
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,325105
|2,86
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066222
|2,79
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039194
|2,65
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023132
|2,59
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027176
|2,59
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,545987
|0,08
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,603146
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,649320
|0,06
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056186
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020346
|0,05