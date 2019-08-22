Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,052697
|0,69
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035545
|0,37
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,284950
|0,33
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,255619
|0,15
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026243
|0,15
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022539
|0,75
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,324558
|0,58
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021474
|0,54
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014321
|0,36
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056298
|0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039332
|1,31
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071057
|0,98
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061620
|0,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,283272
|0,91
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034764
|0,77
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,294031
|0,71
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,997176
|0,41
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,989496
|0,38
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,556145
|0,32
|Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon
|1,699695
|0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy İki. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,015454
|0,22
|Bizim Portföy Bir. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,013069
|0,19
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,175145
|0,14
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,146865
|0,14
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,002556
|0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|249,520619
|0,12
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067211
|0,08
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027577
|0,08
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077932
|0,08
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,421553
|0,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,547640
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056362
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,605021
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,497176
|0,05
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026239
|0,05