Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035892
|0,98
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,304334
|0,85
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061192
|0,61
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040261
|0,57
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,142383
|0,56
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026327
|0,67
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030253
|0,50
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056541
|0,43
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021552
|0,36
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,326720
|0,09
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035063
|1,14
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020356
|0,72
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074363
|0,71
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,061982
|0,59
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,185907
|0,27
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,996484
|0,71
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,291213
|0,66
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,071856
|0,42
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,084315
|0,40
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,758917
|0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022306
|0,74
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,342593
|0,69
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,160198
|0,62
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,195871
|0,51
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031036
|0,48
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,864490
|0,71
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,977511
|0,45
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039955
|0,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023583
|0,45
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,067511
|0,45
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,547921
|0,05
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,501427
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056390
|0,05
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026252
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,605318
|0,05