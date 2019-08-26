Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,200123
|0,25
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,022541
|0,24
|Yapı Kredi Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,022535
|0,23
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,021945
|0,23
|Taaleri Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,309016
|0,20
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,674066
|0,45
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026414
|0,33
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,227259
|0,27
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030301
|0,16
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,457756
|0,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048430
|2,83
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096336
|2,66
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,599024
|2,44
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020186
|2,05
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,007286
|2,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,316809
|1,98
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,566845
|1,14
|Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon
|0,356011
|1,07
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,040856
|1,07
|Deniz Port. Üç. Değ. Fon
|0,943048
|0,97
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,305268
|1,38
|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027174
|1,31
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,907743
|1,04
|Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|17,991959
|1,01
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,016550
|0,99
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,121853
|1,23
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,210462
|0,93
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|252,556146
|0,77
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030980
|0,21
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040019
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,514189
|0,15
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020449
|0,15
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|19,599284
|0,15
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,606200
|0,15
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056472
|0,15