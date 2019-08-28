Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,063190
|0,51
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|561,720598
|0,46
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036402
|0,46
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,226451
|0,43
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062170
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014347
|2,37
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,340861
|0,59
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057337
|0,58
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030682
|0,52
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022574
|0,50
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074650
|1,03
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,054414
|0,95
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,034990
|0,94
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,024877
|0,81
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039885
|0,80
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|0,989132
|0,73
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,341023
|0,70
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,011339
|0,60
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,101119
|0,46
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,900681
|0,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027692
|0,80
|Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu
|0,031376
|0,66
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,924714
|0,61
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022637
|0,44
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039167
|0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,199531
|2,10
|Bizim Portföy Altın Katılım BYF
|259,808370
|0,81
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,866818
|0,67
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031897
|0,22
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041252
|0,20
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,525207
|0,08
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,056527
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,549278
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053184
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020469
|0,05