Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,782881
|3,22
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|18,306221
|1,77
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|155,518762
|1,38
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,478056
|0,92
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,677481
|0,89
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014547
|1,39
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021895
|0,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027116
|0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,466993
|0,05
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,229418
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,384351
|0,83
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,020986
|0,63
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,122531
|0,54
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|8,905558
|0,52
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,054663
|0,46
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,375042
|2,54
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,017853
|0,56
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,029907
|0,51
|Fokus Portföy Bir. Değ. Fon
|6,829096
|0,48
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,018191
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu
|0,027974
|1,02
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,931857
|0,77
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039258
|0,23
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,166179
|0,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,230163
|0,05
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,468043
|1,21
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,080962
|0,42
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028616
|0,24
|ING Portföy Altın Fonu
|0,031711
|0,23
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041342
|0,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,776289
|0,05
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|89,903135
|0,05
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|349,569829
|0,05
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,659527
|0,05
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,607085
|0,05