Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,498557
|1,02
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,701642
|0,63
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,204287
|0,54
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|155,574457
|0,43
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,018145
|0,32
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,248274
|0,11
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,704153
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,044733
|0,80
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|61,926410
|0,80
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,389258
|0,71
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026204
|0,71
|Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,263088
|0,70
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,446070
|1,30
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006574
|0,87
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,072154
|0,54
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,262139
|0,49
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,475750
|0,48
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,985641
|0,48
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,370929
|0,48
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,654812
|0,37
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019163
|0,25
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017209
|0,21
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|113,070930
|0,14
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,612326
|0,14
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026543
|0,13
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057036
|0,13
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020655
|0,13