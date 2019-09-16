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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,498557 1,02 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

16.09.2019 14:00Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,4985571,02
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7016420,63
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2042870,54
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu155,5744570,43
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,0181450,32
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2482740,11
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7041530,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0447330,80
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)61,9264100,80
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,3892580,71
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0262040,71
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,2630880,70
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4460701,30
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065740,87
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0721540,54
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2621390,49
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4757500,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9856410,48
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3709290,48
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6548120,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0191630,25
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0172090,21
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu113,0709300,14
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6123260,14
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0265430,13
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0570360,13
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0206550,13

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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