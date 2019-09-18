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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

18.09.2019 14:44Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0360360,36
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0405440,23
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0608130,23
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0266340,22
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0531770,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0566420,38
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259810,36
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0303680,06
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7528160,05
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7319810,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,3989490,55
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0358590,49
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0638260,31
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,6911180,20
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0733990,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0726200,29
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3257840,23
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9950440,21
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0985450,15
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1262840,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0222710,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3500170,19
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,1671860,18
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0114810,16
KT Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3863820,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,6495900,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu90,7767610,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0206740,05
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6128960,05
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0265660,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0537130,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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