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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

19.09.2019 15:00Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5011260,79
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2053580,63
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7055120,55
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2229810,32
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu18,8245340,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2482280,10
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7019320,03
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7324140,03
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,3003950,02
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7531970,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5316271,83
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0434641,40
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7126201,27
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0446001,18
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0595151,16
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4359641,77
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065331,37
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,6359830,61
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0316920,49
Oyak Portföy İki. Değ. Fon0,0241000,45
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3694750,55
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9872290,45
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0660090,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0191300,15
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6543480,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu90,8250650,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0333700,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7839730,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0206840,05
TEB Portföy Para Piyasası Fonu352,9638420,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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