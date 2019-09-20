Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|549,375600
|0,62
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,026725
|0,58
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,045501
|0,58
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,961569
|0,50
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,156138
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015063
|1,27
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,386616
|0,82
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030302
|0,35
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022286
|0,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056387
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040625
|1,15
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076052
|0,84
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,073144
|0,47
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035643
|0,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,091827
|0,28
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,072692
|0,51
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,099531
|0,35
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,288364
|0,23
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,992162
|0,22
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,023869
|0,16
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,342726
|0,29
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,009711
|0,27
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,160535
|0,27
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022167
|0,26
|Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,190560
|0,12
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030655
|0,64
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066758
|0,32
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077399
|0,15
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,490679
|0,10
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,682462
|0,06
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,613452
|0,05
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,555146
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053761
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057137
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020693
|0,04