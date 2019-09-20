Haberler » Ekonomi » Haber

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,375600 0,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

20.09.2019 13:48Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF549,3756000,62
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0267250,58
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0455010,58
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu1,9615690,50
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1561380,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150631,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3866160,82
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0303020,35
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222860,34
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0563870,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0406251,15
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0760520,84
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0731440,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0356430,42
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,0918270,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0726920,51
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,0995310,35
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,2883640,23
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9921620,22
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0238690,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3427260,29
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0097110,27
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,1605350,27
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0221670,26
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,1905600,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,0306550,64
TEB Portföy Altın Fonu0,0667580,32
Garanti Portföy Altın Fonu0,0773990,15
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,4906790,10
QNB Finans Portföy Altın BYF24,6824620,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6134520,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5551460,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0537610,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0571370,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0206930,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:23 Tek depoda 59 kilometre yakıt tasarrufu sağlayan akaryakıt tanıtıldı
15:18 Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
15:16 Garanti BBVA, 5. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde
15:05 Galatasaray'a yeni sponsor: Magdeburger Sigorta
15:02 Arzum çalışanları işaret dilini öğreniyor
15:00 Türkiye'de Su Ayak İzi Belgesi alan ilk finans kurumu Yapı Kredi oldu
15:00 Almanya'da yenilenebilir enerjiden üretim arttı