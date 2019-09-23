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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

23.09.2019 14:02Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5030620,51
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7074920,49
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF552,0035400,48
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu108,6158460,45
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon5,7679190,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0258900,12
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150810,12
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,6990590,10
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6242940,09
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4669640,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)60,9691730,84
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)53,8271600,63
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0256790,50
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0267170,50
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0408210,48
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4313100,90
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0065990,89
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,8733800,37
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1265550,33
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,2920890,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3588760,42
Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,1935350,25
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9764390,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0190690,20
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0261680,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,9276660,99
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,6199580,60
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0273030,14
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0393480,05
Garanti Portföy Altın Fonu0,0774300,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0207210,14
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0572120,13
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6142560,13
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0538300,13
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,6257220,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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