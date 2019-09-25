Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,507420
|0,82
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,714468
|0,75
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,207271
|0,58
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024054
|0,51
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224637
|0,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,707330
|0,36
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,251821
|0,24
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,739220
|0,00
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,628825
|0,00
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,760029
|0,00
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051950
|2,72
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101933
|2,52
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,019472
|2,31
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,065268
|2,24
|Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,021014
|2,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,451463
|1,39
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,259366
|1,28
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,643309
|1,25
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043103
|1,18
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,474227
|0,94
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,370423
|1,31
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,060534
|1,09
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,980396
|0,98
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019176
|0,66
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,655666
|0,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030953
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,060453
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,785897
|0,05
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026646
|0,05
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,053876
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020739
|0,04