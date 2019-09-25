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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

25.09.2019 13:52Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5074200,82
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7144680,75
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2072710,58
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0240540,51
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2246370,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7073300,36
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2518210,24
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7392200,00
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6288250,00
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7600290,00
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0519502,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1019332,52
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0194722,31
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0652682,24
Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0210142,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4514631,39
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2593661,28
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,6433091,25
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0431031,18
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4742270,94
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3704231,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0605341,09
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9803960,98
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0191760,66
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6556660,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,0309530,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,0604530,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7858970,05
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0266460,05
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0538760,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0207390,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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