Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,157546
|0,31
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040686
|0,30
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,204057
|0,30
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,354970
|0,28
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,063324
|0,27
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026289
|0,86
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,545295
|0,40
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,333506
|0,38
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022879
|0,34
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,711720
|0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,034987
|1,92
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023237
|1,50
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|68,305038
|1,36
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,724352
|1,34
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052516
|1,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,473482
|1,52
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,262226
|1,10
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043377
|0,64
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,816659
|0,54
|ING Portföy Bir. Değ. Fon
|3,381672
|0,42
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,194965
|0,76
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,137700
|0,69
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038100
|0,67
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,986860
|0,66
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,064807
|0,40
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068010
|0,82
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023627
|0,79
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030749
|0,76
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034932
|0,76
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,027775
|0,75
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057287
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020748
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,099816
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,556583
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,615048
|0,04