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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

26.09.2019 14:54Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1575460,31
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0406860,30
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,2040570,30
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,3549700,28
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0633240,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0262890,86
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5452950,40
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3335060,38
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0228790,34
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7117200,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0349871,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0232371,50
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,3050381,36
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7243521,34
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0525161,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4734821,52
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2622261,10
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0433770,64
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,8166590,54
ING Portföy Bir. Değ. Fon3,3816720,42
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1949650,76
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1377000,69
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0381000,67
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9868600,66
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0648070,40
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0680100,82
Fiba Portföy Altın Fonu0,0236270,79
ING Portföy Altın Fonu0,0307490,76
Deniz Port. Altın Fonu0,0349320,76
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0277750,75
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0572870,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0207480,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,0998160,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5565830,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6150480,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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