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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

27.09.2019 14:14Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7255131,40
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5141121,11
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2090500,79
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu7,0296700,54
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,0620870,54
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5461600,06
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7422100,03
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,3077170,03
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6316480,03
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7629540,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,9572740,91
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0360400,27
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0747990,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0346840,82
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0186290,47
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0188190,39
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,3006150,30
Garanti Portföy İki. Değ. Fon1,7914940,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0674890,25
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0186840,13
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,5064690,08
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0173360,08
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0167340,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,1412440,05
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0573120,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0539210,04
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7865420,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6153080,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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