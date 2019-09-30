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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

30.09.2019 14:34Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0271550,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0461430,52
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7288860,46
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5162790,42
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu1,9834100,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7174350,60
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2585700,46
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5506520,29
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3364630,27
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6343030,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0552116,32
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1082476,12
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1149674,30
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0203794,27
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0219344,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,6815172,10
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2670312,06
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4903132,02
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon79,5972561,60
Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon0,0207471,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3991091,84
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9987471,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0803891,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0193800,78
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6629470,34
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0207830,13
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,2577780,13
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,6512690,13
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0267020,13
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0573850,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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