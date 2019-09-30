Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,027155
|0,53
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,046143
|0,52
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,728886
|0,46
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,516279
|0,42
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|1,983410
|0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,717435
|0,60
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,258570
|0,46
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,550652
|0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,336463
|0,27
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,634303
|0,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,055211
|6,32
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108247
|6,12
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,114967
|4,30
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,020379
|4,27
|Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu
|0,021934
|4,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,681517
|2,10
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,267031
|2,06
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,490313
|2,02
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|79,597256
|1,60
|Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon
|0,020747
|1,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,399109
|1,84
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,998747
|1,40
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,080389
|1,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019380
|0,78
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,662947
|0,34
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020783
|0,13
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,257778
|0,13
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,651269
|0,13
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026702
|0,13
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057385
|0,13