Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|550,663381
|1,23
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,035752
|0,91
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,236252
|0,61
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,040872
|0,61
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053391
|0,60
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030055
|0,45
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,055958
|0,14
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,336067
|0,08
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074839
|0,84
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035990
|0,53
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,513951
|0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,037490
|0,84
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,109943
|0,49
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,073456
|0,39
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,989813
|0,38
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006727
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022153
|0,61
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,343488
|0,52
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,164422
|0,51
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,011902
|0,37
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,585600
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,867507
|2,34
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,471121
|1,52
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,658495
|0,05
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057435
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,616613
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,557975
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,332210
|0,04