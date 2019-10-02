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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

02.10.2019 16:42Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF550,6633811,23
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0357520,91
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,2362520,61
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0408720,61
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0533910,60
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0300550,45
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0559580,14
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3360670,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0748390,84
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0359900,53
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5139510,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0374900,84
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,1099430,49
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0734560,39
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9898130,38
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0067270,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0221530,61
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3434880,52
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,1644220,51
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0119020,37
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,5856000,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,8675072,34
QNB Finans Portföy Altın BYF24,4711211,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,6584950,05
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0574350,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6166130,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5579750,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,3322100,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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