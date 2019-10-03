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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

03.10.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0613201,15
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,2920730,90
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0412360,89
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu1,9751330,78
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,4352390,76
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259422,71
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0214410,81
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0302030,49
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4717690,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0561410,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1363250,88
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,9434840,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7617100,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0461260,58
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0214210,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0067810,80
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9965710,68
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0738900,59
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3472740,57
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0438660,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0372722,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1695362,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1149132,08
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0223600,93
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3645730,90
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0669813,10
ING Portföy Altın Fonu0,0300882,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0391382,33
Deniz Port. Altın Fonu0,0341612,31
Fiba Portföy Altın Fonu0,0231062,28
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,6626030,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0208090,04
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0267330,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,3697150,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5582040,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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