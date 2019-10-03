Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,061320
|1,15
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,292073
|0,90
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041236
|0,89
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|1,975133
|0,78
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,435239
|0,76
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025942
|2,71
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021441
|0,81
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030203
|0,49
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,471769
|0,42
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,056141
|0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,136325
|0,88
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|9,943484
|0,72
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,761710
|0,60
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,046126
|0,58
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,021421
|0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006781
|0,80
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,996571
|0,68
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,073890
|0,59
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,347274
|0,57
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043866
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,037272
|2,26
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,169536
|2,25
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,114913
|2,08
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022360
|0,93
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,364573
|0,90
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,066981
|3,10
|ING Portföy Altın Fonu
|0,030088
|2,40
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039138
|2,33
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,034161
|2,31
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023106
|2,28
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,662603
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020809
|0,04
|Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,026733
|0,04
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,369715
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,558204
|0,04