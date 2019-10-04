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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 0,62 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

04.10.2019 14:16Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7344720,62
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5205240,43
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2105480,41
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu19,2554010,26
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2271430,25
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0226660,28
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4733790,11
Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F.1,3089770,05
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7446910,05
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6343730,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0465931,01
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0345620,42
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0250370,42
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1135280,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu66,9235370,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0068160,52
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0305570,48
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon6,9510490,38
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0242870,23
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu33,2389810,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1759360,55
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1209050,54
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0374620,51
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0187910,09
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,6816680,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,8600591,13
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,2445650,79
İş Portföy Altın Fonu0,0306460,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,0232520,63
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0393830,63
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0574820,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5584350,04
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0267440,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu67,5726670,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2824930,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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