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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç.

07.10.2019 14:00Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0465050,62
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0612110,43
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0273780,38
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu1,9752160,37
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0639850,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0136791,34
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3233471,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0212750,90
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0564280,61
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0227870,53
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,0296881,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0619031,45
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0393951,24
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7717741,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0349571,14
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5237161,34
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0102890,92
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0438380,68
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,9112890,64
Garanti Portföy İki. Değ. Fon1,8078020,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0154030,61
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0376540,51
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0841290,48
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1250000,37
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1801890,36
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,0777550,62
TEB Portföy Altın Fonu0,0671410,57
İş Portföy Altın Fonu0,0307990,50
Fiba Portföy Altın Fonu0,0233460,40
Ak Portföy Altın Fonu0,0630800,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,5239360,13
İş Portföy Para Piyasası Fonu262,1882700,13
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6882550,13
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0541440,13
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0575530,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Ekonomi

Kaynak: AA

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