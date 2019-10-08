Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|557,050453
|1,67
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,053890
|1,07
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036132
|1,06
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|5,903579
|1,02
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,064610
|0,98
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,351604
|1,22
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021511
|1,11
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013819
|1,02
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030446
|0,97
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026016
|0,95
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,035901
|1,58
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,039978
|1,48
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,074571
|1,21
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071800
|0,65
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,035135
|0,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,074692
|0,98
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|0,999887
|0,82
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,127505
|0,73
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,318758
|0,38
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043960
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,021496
|1,28
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,375193
|0,92
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022414
|0,87
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,194359
|0,85
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,019195
|0,37
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,420268
|1,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,070892
|1,41
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030888
|0,29
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,077837
|0,11
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,039545
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,559374
|0,05
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,790061
|0,05
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|91,564794
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020851
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,688965
|0,04