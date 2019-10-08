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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

08.10.2019 14:48Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF557,0504531,67
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0538901,07
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0361321,06
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon5,9035791,02
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0646100,98
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3516041,22
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0215111,11
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0138191,02
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304460,97
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0260160,95
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0359011,58
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0399781,48
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0745711,21
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0718000,65
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0351350,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0746920,98
Ak Portföy AGI Değ. Fon0,9998870,82
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,1275050,73
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,3187580,38
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0439600,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0214961,28
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3751930,92
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0224140,87
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,1943590,85
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0191950,37
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,4202681,73
QNB Finans Portföy Altın BYF25,0708921,41
İş Portföy Altın Fonu0,0308880,29
Garanti Portföy Altın Fonu0,0778370,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0395450,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5593740,05
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7900610,05
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,5647940,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0208510,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6889650,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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