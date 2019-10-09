Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054655
|1,42
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,036607
|1,31
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,062540
|1,30
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,341061
|1,21
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,041927
|1,08
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026533
|1,99
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030784
|1,11
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021743
|1,08
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057248
|1,00
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,022969
|0,60
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,075339
|1,03
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,036161
|0,72
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,025335
|0,49
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,040141
|0,41
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,071939
|0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,011766
|1,19
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,021629
|0,95
|Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon
|2,141863
|0,67
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,075142
|0,60
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,349014
|0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,200173
|1,69
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,141640
|1,48
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,038228
|1,45
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022732
|1,42
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,404992
|1,25
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,068542
|2,16
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,759884
|1,59
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040170
|1,58
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,023722
|1,58
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,035035
|1,58
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020860
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,618383
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057601
|0,04
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,613403
|0,04
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,283058
|0,04