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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054655 1,42 İstanbul Portföy Yab.

09.10.2019 14:33Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0546551,42
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0366071,31
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0625401,30
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3410611,21
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0419271,08
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0265331,99
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0307841,11
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0217431,08
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0572481,00
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0229690,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0753391,03
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0361610,72
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0253350,49
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0401410,41
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0719390,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0117661,19
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0216290,95
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,1418630,67
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0751420,60
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3490140,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2001731,69
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1416401,48
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0382281,45
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0227321,42
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4049921,25
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0685422,16
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,7598841,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0401701,58
Fiba Portföy Altın Fonu0,0237221,58
Deniz Port. Altın Fonu0,0350351,58
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0208600,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6183830,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0576010,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,6134030,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2830580,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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