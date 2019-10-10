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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

10.10.2019 14:26Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF565,1016050,69
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0547810,23
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3447360,16
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0626270,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0139841,04
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219230,83
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0231240,67
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0575120,46
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,3677970,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0256741,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0355411,33
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0627521,11
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu68,8408931,00
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0726130,94
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0254070,37
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0147450,29
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,1448520,14
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0337430,08
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0400200,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0385010,71
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1495420,69
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2082240,67
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0188610,17
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4085060,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,0234501,21
QNB Finans Portföy Altın BYF25,5401881,11
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0404770,76
TEB Portföy Altın Fonu0,0690540,75
Fiba Portföy Altın Fonu0,0238980,74
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,6870450,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5598320,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0542110,04
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,6339950,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0576250,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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