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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

11.10.2019 14:14Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3642510,83
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0367060,64
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0629160,46
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0549950,39
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0231570,19
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143292,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4093631,76
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0234861,57
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0311520,84
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0579070,69
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0411561,86
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0361331,67
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0636951,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0260561,49
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0736511,43
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0372791,16
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0201060,53
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3487340,37
Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon2,1510190,29
Gedik Portföy Karma Fon0,9280470,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1582090,75
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2171230,74
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0387730,71
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0228800,52
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4198180,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ING Portföy Altın Fonu0,0313320,79
Deniz Port. Altın Fonu0,0355690,79
Ak Portföy Altın Fonu0,0650040,78
HSBC Portföy Altın Fonu2,4812140,76
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0282620,76
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0576490,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6188960,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0542330,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6910130,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2832820,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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