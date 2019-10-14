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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

14.10.2019 14:37Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF565,3613650,30
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7883730,17
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5037630,17
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0237610,16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0145741,71
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4372001,16
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0236910,87
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0220820,28
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5576060,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0417621,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0366651,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0438741,27
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0744601,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0227341,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0549441,70
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0432410,59
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0753150,38
HSBC Portföy Değ. Fon90,7985860,33
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,7669040,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0582100,72
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0192570,44
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3709220,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6674980,23
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0168600,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,6253840,14
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,1153810,13
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6196520,12
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0542990,12
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0577190,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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