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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

15.10.2019 14:46Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0371651,21
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0554561,17
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0653841,13
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF571,6856001,12
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,5859571,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0265741,30
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0584341,20
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0314671,16
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0223051,01
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4518340,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0373121,67
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0370801,13
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0648761,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0776160,94
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0751250,89
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0663101,08
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0298291,07
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0241410,13
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,0370340,05
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0592520,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0386191,38
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1517611,21
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4357171,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2109591,14
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0230271,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,1078392,32
QNB Finans Portföy Altın BYF25,5382312,01
Garanti Portföy Altın Fonu0,0796951,55
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0405631,32
ING Portföy Altın Fonu0,0311501,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5609360,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0209100,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0577430,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6199030,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2837270,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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