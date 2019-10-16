Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad.

16.10.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0231550,06
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0256410,05
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5052140,05
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0237830,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4632170,46
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7023900,26
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2485950,23
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5548190,22
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3400190,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0223723,56
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7714852,70
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)60,0676802,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0469362,48
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1839142,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4326372,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2499811,40
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0423991,15
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,5977561,04
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0739540,98
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9634191,67
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3354710,69
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0312800,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0190120,28
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6601500,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0281360,19
Deniz Port. Altın Fonu0,0354250,19
Fiba Portföy Altın Fonu0,0239780,18
Garanti Portföy Altın Fonu0,0798410,18
Ak Portföy Altın Fonu0,0647550,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
ING Portföy Para Piyasası Fonu91,8329790,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0543420,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6201530,04
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu64,0821850,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6943800,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:32 Bulgaristan'dan yeni Volkswagen adımı
16:22 Fındıkta kalite ve verimlilik için ekipman desteği
16:20 Aydın Ticaret Borsası
16:12 Elbistan'da lavanta vadisi oluşturuluyor
16:16 "TÜREB Başkanı Yıldırım, AA Enerji Masası'nda" başlıklı haberimizi iptal ederek, aşağıdaki haberi...
16:10 DeFacto Lefkoşa'da yeni mağaza açtı
16:14 Erzurum Ticaret Borsası
16.10.2019 16:33:30