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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad.

17.10.2019 14:29Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3874910,15
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,7911880,08
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,8796560,07
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5062080,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143580,81
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0239530,30
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222430,14
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0583750,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0374910,79
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0781450,70
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0266100,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0422880,16
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0374380,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0836741,42
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0290000,21
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0303090,21
Aura Portföy Değ. Fon0,6397470,16
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0529640,11
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6015520,04
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4359150,03
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,2157840,03
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0263900,03
Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,2928420,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF25,1783930,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6204020,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0577880,04
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu114,4704230,04
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2839480,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,6310770,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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