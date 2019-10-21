Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,724043
|3,24
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,510772
|2,77
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,206571
|2,01
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|110,500607
|1,56
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,024142
|1,47
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,257172
|0,69
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,708963
|0,60
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,750170
|0,09
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,553340
|0,05
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,770254
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,050194
|5,49
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098492
|5,00
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,075548
|4,54
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023000
|4,36
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,109054
|4,35
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,449027
|3,41
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,257028
|3,08
|HSBC Portföy Değ. Fon
|90,764984
|2,37
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,469211
|2,26
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,043223
|2,26
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,366440
|2,74
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,985517
|2,61
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,057207
|2,47
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019206
|1,32
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,671182
|0,60
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,793675
|0,13
|ING Portföy Para Piyasası Fonu
|92,003129
|0,13
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054449
|0,12
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,020959
|0,12
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,697668
|0,12