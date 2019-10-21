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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

21.10.2019 14:34Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7240433,24
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5107722,77
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2065712,01
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu110,5006071,56
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0241421,47
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2571720,69
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7089630,60
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7501700,09
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5533400,05
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,7702540,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0501945,49
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0984925,00
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0755484,54
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0230004,36
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1090544,35
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4490273,41
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2570283,08
HSBC Portföy Değ. Fon90,7649842,37
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4692112,26
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0432232,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,3664402,74
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9855172,61
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0572072,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0192061,32
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6711820,60
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7936750,13
ING Portföy Para Piyasası Fonu92,0031290,13
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0544490,12
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0209590,12
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6976680,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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