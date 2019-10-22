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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

22.10.2019 14:30Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF563,1624771,10
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0366070,87
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0544620,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,3286060,82
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3678950,81
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0238261,19
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4400491,10
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0576590,89
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0310380,85
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0260810,75
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0366991,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu70,2310471,62
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0422431,59
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0751161,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0646131,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0818871,19
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0217640,70
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,3157220,34
Aura Portföy Değ. Fon0,6441610,33
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0242290,30
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3971490,94
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0379660,90
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0226730,86
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1326540,85
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1946910,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,8844622,05
QNB Finans Portföy Altın BYF25,1118050,93
Deniz Port. Altın Fonu0,0347390,93
TEB Portföy Altın Fonu0,0675550,91
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0398400,90
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,6425810,05
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5624110,05
ING Portföy Para Piyasası Fonu92,0393620,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6216120,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6983310,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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