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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

25.10.2019 14:40Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5278571,18
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7472201,02
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu159,8876060,74
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2110620,59
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2296460,52
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0220340,89
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0147030,36
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5680530,29
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3489720,25
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2664400,15
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0275761,14
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0365270,96
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu69,9118520,78
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0609210,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0422990,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0947552,37
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,7938980,69
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5059360,66
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0187010,66
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1066790,57
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4200981,00
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0922190,97
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0196150,64
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0176950,29
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0189610,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,6492291,46
QNB Finans Portföy Altın BYF24,9582870,62
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0579680,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6223480,04
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu92,1462600,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0545350,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7003040,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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