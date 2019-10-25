Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,527857
|1,18
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,747220
|1,02
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|159,887606
|0,74
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,211062
|0,59
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,229646
|0,52
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022034
|0,89
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014703
|0,36
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,568053
|0,29
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,348972
|0,25
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,266440
|0,15
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027576
|1,14
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,036527
|0,96
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|69,911852
|0,78
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,060921
|0,74
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,042299
|0,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,094755
|2,37
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,793898
|0,69
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,505936
|0,66
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,018701
|0,66
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,106679
|0,57
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,420098
|1,00
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,092219
|0,97
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,019615
|0,64
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,017695
|0,29
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018961
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,649229
|1,46
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,958287
|0,62
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,057968
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,622348
|0,04
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,146260
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054535
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,700304
|0,04