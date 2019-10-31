Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|111,836455
|0,11
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,045466
|0,09
|Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,516109
|0,07
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023463
|0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022285
|0,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057250
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,076766
|0,96
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,862040
|0,77
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,037504
|0,61
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,514044
|0,18
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,023876
|0,13
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,543318
|0,82
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,094433
|0,38
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,367785
|0,08
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,105479
|0,08
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,024297
|0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019116
|0,33
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,017658
|0,23
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,099573
|0,17
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,026595
|0,14
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,457196
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,564206
|0,04
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,020945
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021037
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058096
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,623732
|0,04