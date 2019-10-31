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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad.

31.10.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu111,8364550,11
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0454660,09
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5161090,07
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0234630,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222850,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0572500,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0767660,96
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,8620400,77
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0375040,61
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5140440,18
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0238760,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5433180,82
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0944330,38
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3677850,08
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1054790,08
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0242970,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0191160,33
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0176580,23
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0995730,17
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0265950,14
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,4571960,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5642060,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0209450,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0210370,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0580960,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6237320,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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