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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

08.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:12 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,763584 0,39
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,541240 0,38
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,215936 0,33
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027974 0,32
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 112,713887 0,31
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,736709 0,48
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014846 0,45
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,597674 0,41
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,280442 0,39
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,372887 0,39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,059650 2,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051568 2,68
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101589 2,63
HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 0,099647 2,62
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055680 2,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,807070 1,65
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,045298 1,61
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,268182 1,61
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,688453 1,55
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,579897 1,50
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,468003 1,87
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,037045 1,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,020124 0,84
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,699973 0,25
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,129170 0,24
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,565766 0,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,058262 0,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,625504 0,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,775792 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020999 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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