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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065628 0,38 Yapı Kredi Port. Eur.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0656280,38
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1630200,33
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF554,2605730,32
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0280600,31
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu6,6003000,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149770,88
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5996100,12
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0572950,09
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3737380,06
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7779270,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0480500,87
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0246930,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,8627030,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0633990,65
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0388860,41
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0561550,41
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4895990,39
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0757900,35
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0179440,35
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0191280,29
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3727920,16
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,3923540,15
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0224690,13
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6083000,12
Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu1,5376110,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0211190,10
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6261490,10
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0583220,10
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0548600,10
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu92,7018580,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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