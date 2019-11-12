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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036864 0,58 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0368640,58
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0423010,57
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3750360,53
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0546470,52
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,0331310,51
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0252830,45
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0309130,42
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0575280,41
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4766920,36
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3756370,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0491372,26
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,6681471,25
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1407351,17
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,1497371,12
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0640941,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5966650,94
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0564360,50
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0761280,45
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1359660,44
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0180220,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0413820,80
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,2207240,50
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0225680,44
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4027650,44
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0267440,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
İş Portföy Altın Fonu0,0303610,33
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0270100,33
TEB Portföy Altın Fonu0,0661360,32
Ak Portföy Altın Fonu0,0623670,32
Deniz Port. Altın Fonu0,0340130,32
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2866040,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6264230,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5665370,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0583460,04
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu115,5334940,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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