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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

13.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:44Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5430120,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2166110,30
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7655810,27
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu162,7014300,24
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu112,8612990,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4844790,31
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2840880,21
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6039050,14
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3767890,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7368080,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0565091,40
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0522761,37
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,2008011,31
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3144411,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1026291,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,6140551,09
HSBC Portföy Değ. Fon95,5304320,97
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,8225610,93
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0457240,86
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0794760,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0429850,15
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,4669020,07
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0225800,05
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4503560,04
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,5055300,04
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0548080,05
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0211350,04
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5667420,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6266460,04
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu20,2285950,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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