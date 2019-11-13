Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,543012
|0,51
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,216611
|0,30
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,765581
|0,27
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|162,701430
|0,24
|İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|112,861299
|0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,484479
|0,31
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,284088
|0,21
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,603905
|0,14
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,376789
|0,08
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,736808
|0,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056509
|1,40
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052276
|1,37
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,200801
|1,31
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,314441
|1,28
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,102629
|1,25
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,614055
|1,09
|HSBC Portföy Değ. Fon
|95,530432
|0,97
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,822561
|0,93
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,045724
|0,86
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,079476
|0,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,042985
|0,15
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,466902
|0,07
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022580
|0,05
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,450356
|0,04
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,505530
|0,04
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,054808
|0,05
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021135
|0,04
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,566742
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,626646
|0,04
|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|20,228595
|0,03