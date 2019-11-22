Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|164,734480
|0,18
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,022764
|0,15
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,020251
|0,13
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054104
|0,09
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,015082
|2,12
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021663
|0,50
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,671977
|0,03
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,808176
|0,03
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,788570
|0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,053462
|1,77
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,026570
|1,17
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,049339
|0,98
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,067796
|0,91
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,831221
|0,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,081869
|0,33
|TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon
|0,053972
|0,27
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,386036
|0,22
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,961052
|0,18
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,018178
|0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,104606
|1,38
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,480052
|0,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020314
|0,25
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,613818
|0,18
|Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,026870
|0,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058543
|0,04
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055063
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,628522
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021095
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|93,039803
|0,03