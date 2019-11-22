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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 164,734480 0,18 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Deniz Port.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu164,7344800,18
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0227640,15
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.0,0202510,13
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0541040,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150822,12
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0216630,50
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6719770,03
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,8081760,03
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7885700,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0534621,77
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0265701,17
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0493390,98
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0677960,91
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8312210,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0818690,33
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0539720,27
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,3860360,22
Gedik Portföy Karma Fon0,9610520,18
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0181780,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1046061,38
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4800520,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0203140,25
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6138180,18
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0268700,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0585430,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0550630,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6285220,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0210950,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu93,0398030,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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