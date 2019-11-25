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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,455662 0,49 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç.

25.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF550,4556620,49
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0660130,28
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0261770,24
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3336100,22
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5352470,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218150,70
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6735320,09
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7901130,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,8097290,09
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304810,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0542121,40
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0267770,78
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0497150,76
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8450460,49
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9463840,46
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Gedik Portföy Karma Fon0,9649060,40
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,3426120,19
Garanti Portföy İki. Değ. Fon1,8619320,19
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0576040,18
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0819990,16
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1135590,81
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4890020,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1521970,48
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0203930,39
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7171680,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,1269440,25
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,5920370,23
İş Portföy Altın Fonu0,0300730,17
Fiba Portföy Altın Fonu0,0227590,06
Ak Portföy Altın Fonu0,0616950,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0551190,10
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6291530,10
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0211160,10
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7096920,10
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu116,0309720,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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