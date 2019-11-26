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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3503850,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0611750,50
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0358570,47
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0422200,42
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,4164010,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4757701,29
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0238541,18
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0575550,80
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0306730,63
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150240,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0389822,01
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0269431,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,4361851,38
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0666731,27
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0767211,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1240171,03
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0113860,39
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0571830,38
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0182620,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0761840,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4146181,26
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0224950,44
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,2135330,39
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0248700,26
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6170160,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5691790,04
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7116450,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6293630,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0211230,03
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0272410,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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